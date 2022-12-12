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14:12, 12 декабря 2022Мир

МИД обвинил Австралию в лицемерии из-за игнорирования преступлений в Афганистане

МИД РФ обвинил Австралию в лицемерии из-за отказа расследовать преступления в Афганистане

Фото: Ali Khara / Reuters

Игнорирование Канберрой темы преступлений, совершенных военными этой страны в Афганистане, и нежелание их расследовать говорят о лицемерии австралийских политиков. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

«Нежелание заниматься урегулированием этой проблемы свидетельствует о лицемерии политкласса Австралии, постоянно вещающего о своей приверженности "миропорядку, основанному на правилах", защите прав человека, уважению международного права и тому подобном, но на деле придерживающегося двойных стандартов», — сказано в заявлении.

В министерстве добавили, что Австралия сегодня пытается «положить под сукно» результаты доклада судьи Пола Бреретона, посвященного военным преступлениям Австралии в Афганистане. При этом активисты и представители прессы по-прежнему требуют привлечь виновных к ответственности.

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С момента опубликования доклада прошло два года, напомнили в МИД РФ, добавив, что главные рекомендации документа так и не были выполнены. «В частности, к уголовной ответственности не привлечен ни один из 19 действующих или бывших военнослужащих, в отношении которых получены доказательства совершенных ими на афганской территории преступлений», — напомнили в министерстве.

Доклад Бреретона был опубликован в ноябре 2020 года. В нем говорилось о жестокости и убийствах, совершенных австралийскими военными по отношению к гражданским лицам и безоружным людям в Афганистане. В документе содержались обвинения в 39 убийствах. Они были выдвинуты против 25 военнослужащих Австралии.

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Полина Матюхина
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