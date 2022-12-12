В ЛДПР раскрыли подробности вступления Виктора Бута в партию

Депутат Нилов заявил, что ЛДПР поддерживала Виктора Бута с 2008 года

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов раскрыл подробности вступления помилованного в США после обвинения в торговле оружием Виктора Бута в ЛДПР. В беседе с «Лентой.ру» депутат заявил, что партия поддерживала россиянина с 2008 года и занималась его защитой.

Ранее стало известно, что Виктор Бут стал членом ЛДПР. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий.

Это было обоюдное желание партии и Виктора Бута Ярослав Нилов заместитель руководителя фракции ЛДПР

«Контакты между партией и Бутом поддерживались. Сегодняшнему слету предшествовали определенные встречи, в том числе встреча Бута с председателем партии Слуцким. В ходе всех этих разговоров поступило предложение о вступлении в партию. Виктор принял его, и мы решили торжественно вручить партийный билет сегодня на слете, который посвящен 33-летию нашей партии», — сообщил Нилов.

Поддержка Бута

Депутат напомнил, что ЛДПР поддерживала Виктора Бута с момента его ареста в 2008 году в Таиланде.

«Я был руководителем аппарата зампредседателя Госдумы Владимира Жириновского, когда в 2008 году Бута арестовали в Таиланде. Тогда Жириновский встречался с его родственниками, наш адвокат помогал в этом деле, наши депутаты выезжали защищать Бута на суд в Таиланд. Тогда же была встреча Жириновского с послом Таиланда по поводу россиянина. Мы занимались его защитой еще тогда», — рассказал Нилов.

ЛДПР приложила серьезные усилия для возращения Виктора Бута на родину Ярослав Нилов заместитель руководителя фракции ЛДПР

«Сам Виктор Бут, выступая сегодня во время вручения партийного билета, сказал, что благодаря Жириновскому он жил все эти трудные годы», — отметил Нилов.

Бут был осужден в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России сообщили «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.