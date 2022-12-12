В Киеве начали проверку информации о дорогих машинах замглавы офиса президента

НАПК начала проверять информацию о дорогих машинах замглавы ОП Тимошенко

В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции (НАПК) начали проверку информации о дорогих автомобилях замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, появившуюся в украинских СМИ. Об этом сообщает «Цензор.нет».

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало расследование, в котором рассказывается, что Тимошенко неоднократно попадал в объективы камер видеонаблюдения за рулем электромобиля Porsche стоимостью около 100 тысяч долларов. Также украинские СМИ сообщали, что Тимошенко использует для своих нужд внедорожник, переданный Киеву компанией General Motors в качестве гуманитарной помощи.

«НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что Нацполиция Украины возбудила уголовное дело после публикации об автомобиле Кирилла Тимошенко. Правоохранители выясняют, кто несанкционированно скопировал информацию из системы камер видеонаблюдения «Безопасный город».