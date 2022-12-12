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11:45, 12 декабря 2022Наука и техника

Электромобили помогли сэкономить на энергии

Business Insider: владельцы электрокаров США стали платить меньше за электричество

Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Globallookpress.com

Электромобили помогли их владельцам сэкономить на электричестве. Об этом сообщает издание Business Insider.

Журналисты ссылаются на исследование Synapse Energy Economics, профинансированное Советом по защите природных ресурсо (NRDC). Специалисты организации выяснили, что в долгосрочной перспективе электрокары не только помогли сократить собственный углеродный след, но и снизить коммунальные счета для их владельцев.

Исследователи изучили данные трех калифорнийских коммунальных предприятий, которые обслуживают множество домохозяйств с электромобилями — около 735 тысяч на конец 2021 года. По статистике, владельцы электромобилей стали платить меньше за электричество после приобретения транспортного средства. Всего в период с 2012 по 2021 год обладатели машин на электрической тяге сэкономили 1,7 миллиарда долларов.

Авторы отчета объяснили, что в США энергетические компании могут возвращать избыточную прибыль в виде субсидий и скидкам по тарифам. Выяснилось, что владельцы электромобилей, как правило, ставят свои машины на зарядку в ночные часы и не нагружают электросеть в пиковый период — утром и вечером.

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По словам авторов исследования, при повышенной нагрузке коммунальные предприятия вынуждены расширять сеть и вкладывать средства на строительство электростанций. Однако в случае осознанного использования энергии потребителями компании готовы делать скидку своим клиентам.

Ранее лизинговая компания LeasePlan заявила, что стоимость владения электромобилем сравнялась с ценой машин на дизеле и бензине. По словам исследователей, несмотря на высокую цену, затраты на подзарядку электромобилей составляют около 15 процентов их цены.

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Андрей Ставицкий
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