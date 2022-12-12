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11:17, 12 декабря 2022Мир

В США рассказали о восстановлении Грайнер после заключения в России

CNN: Грайнер после заключения в России восстанавливается в военном медицинском центре

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Вернувшаяся на родину баскетболистка Бриттни Грайнер после десяти месяцев заключения в России восстанавливается в военном медицинском центре Брук в Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщает CNN.

По словам бывшего губернатора Нью-Мехико, руководителя центра по работе с семьями заложников и задержанных Билла Ричардсона, Грайнер проведет в медицинском учреждении еще несколько дней. Он отметил необходимость предоставить баскетболистке время и пространство для реинтеграции.

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«Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы благополучие Бриттни и ее семьи было в приоритете, и чтобы вся доступная помощь была предложена им надлежащим образом», — рассказал главный заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Грайнер находится в хорошем расположении духа, состояние ее здоровья также хорошее.

Обмен Виктора Бута на Грайнер произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.

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Анжелика Бережная
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