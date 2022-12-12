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09:56, 12 декабря 2022Силовые структуры

Прокурор запросил 17 лет колонии для бывшего мэра Владивостока Гуменюка

Прокурор запросил 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей для экс-мэра Владивостока

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прокурор запросил 17 лет колонии для бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка по делу о получении взяток на 38,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Также гособвинитель потребовал оштрафовать экс-чиновника на 150 миллионов рублей и запретить ему занимать должности на госслужбе в течение 12 лет после выхода из колонии.

По версии следствия, обвиняемый долгое время был в должности директора хозяйственного управления администрации края и получал взятки от своего знакомого, управлявшего коммерческими строительными организациями.

В период с декабря 2018-го по февраль 2021 года, будучи мэром города Владивостока, он получал взятки в виде денег через того же знакомого, который выступал в качестве посредника, от представителей МБУ «Некрополь» за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Следствие подсчитало суммы, которые незаконно получил Гуменюк на разных должностях: в качестве директора бюджетного учреждения он получил 6,9 миллиона рублей, а как глава администрации Владивостока — 31,2 миллиона рублей.

Весной прошлого года Гуменюк объявил о сложении полномочий после совета вице-премьера Юрия Трутнева, который заявил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, что надо найти человека на пост градоначальника, «который своей энергией, своей эффективностью как управленца сможет изменить Владивосток к лучшему».

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Елизавета Новикова
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