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22:50, 12 декабря 2022Силовые структуры

Cуд объяснил признание Макаревича иноагентом

Суд: Макаревича признали иноагентом из-за отождествления России и нацистской Германии
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича признали иноагентом из-за его высказываний, отождествляющих Россию и нацистскую Германию, объяснил Замоскворецкий суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее решение.

Как следует из решения суда, Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ зафиксировало, что большая часть публикуемых Макаревичем материалов связана с тематикой спецоперации на Украине, в которых музыкант «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях, в том числе обвиняя в совершении военных преступлений, а также отождествляя Российскую Федерацию и нацистскую Германию».

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Кроме того, в своем Telegram-канале лидер «Машины времени» сравнил холокост и политику Адольфа Гитлера в целом с политикой президента России Владимира Путина по отношению к Украине, распространял материалы СМИ, признанных иноагентами, а также давал им интервью, в которых негативно высказывался о спецоперации.

На основании этого 25 ноября Замоскворецкий суд принял решение признать законным включение Макаревича в перечень иноагентов. Макаревич оспаривал принятое 2 сентября решение Минюста о признании его иноагентом, однако суд оставил иск музыканта без удовлетворения.

11 октября сообщалось, что Макаревич подал иск против Минюста России из-за включения его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Адвокат певца заявил, что, по мнению его клиента, решение признать его иноагентом не имеет законных оснований, ущемляет его права и свободы, а также противоречит Конституции.

О включении Макаревича Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, стало известно 2 сентября.

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Марина Совина
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