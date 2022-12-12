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13:40, 12 декабря 2022Спорт

Неймар показал переписку с игроками сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022

Неймар поддержал футболистов сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2022

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) показал переписку с игроками национальной команды после вылета с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Футболист поддержал защитника Маркиньоса, который пробил в штангу в момент решающего пенальти в четвертьфинале с Хорватией. «Брат, я очень хотел подарить тебе победу на этом ЧМ. Ты и Дани Алвес были достойны этого... Но у Бога свои планы», — написал он 38-летнему Тьяго Силве. Неймар обратился и к Родриго, также не забившему пенальти в серии, посчитав, что тот еще покажет себя на следующем мундиале.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время забил Неймар, однако затем Бруно Петкович сравнял счет. В итоге встреча завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти — 4:2.

В составе сборной Бразилии Неймар принял участие в трех чемпионатах мира. На турнире 2014 года команда заняла четвертое место, в 2018-м — дошла до четвертьфинала.

Анастасия Борисова
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