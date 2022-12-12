58-летняя женщина решила навсегда отказаться от секса и объяснила свое решение

Daily Mail: 58-летняя жительница Австралии объяснила решение навсегда отказаться от секса

Жительница Австралии решила навсегда отказаться от секса после менопаузы, развелась с мужем и объяснила свое решение. Историю женщины публикует Daily Mail.

58-летняя Моника Звольсман заявила, что больше никогда не хочет заниматься сексом. «Ни раз в месяц, ни на годовщину свадьбы, ни в честь дня рождения. Ни в отпуске, ни после нескольких рюмок, ни с новым горячим мужчиной. Нет. Я не хочу заниматься этим больше никогда», — уточнила она.

Женщина убеждена, что у нее много единомышленниц в возрасте после 50 лет. Однако не каждая осмеливается отказать своему партнеру из-за страха его потерять. Звольсман призвала женщин перестать думать об удовлетворении мужчин и наконец заняться собственным счастьем.

Моника уточнила, что не всегда так относилась к сексу и раньше получала от него наслаждение. При этом она в первую очередь испытывала удовольствие от эмоциональной близости и занималась любовью только с теми, к кому испытывала чувства. Женщина была замужем три раза: два первых супруга умерли, а с третьим она развелась. Последний избранник Звольсман был на десять лет моложе нее, и в браке с ним она родила двоих сыновей.

Сразу после вторых родов Моника поняла, что больше не хочет интимной близости с супругом. Она объяснила это нежелание отсутствием эмоциональной связи. Вскоре мужчина захотел развестись, и Звольсман не стала препятствовать его желанию. В итоге она стала 40-летней матерью-одиночкой и не пожалела об этом.

«Я не буду молчать о своих чувствах и не буду молчать о них. Женщины заслуживают права не делать того, что заставляет их испытывать дискомфорт», — сказала Звольсман. Она добавила, что знает нескольких женщин ее возраста, которые по-прежнему испытывают удовольствие от секса, и это тоже нормально.

Ранее сообщалось, что доктор медицинских наук Андреа Мадуро развеял миф об опасности занятий сексом на позднем сроке беременности. Врач объяснила, что интимная близость на поздних сроках беременности не представляет опасности или не сопряжена с рисками для здоровья ребенка, так как задеть его во время секса с проникновением невозможно.