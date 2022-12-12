В МИД отреагировали на оговорку перепутавшего Россию и Украину Борреля

Захарова после оговорки перепутавшего РФ и Украину Борреля заявила, что дальше будет хуже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на оговорку верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля. Мнением на этот счет она поделилась в своем Telegram-канале.

В понедельник, 12 декабря, перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза Боррель перепутал Россию и Украину, заявив о введении «очень жестких» санкций против Ирана «за поддержку» Киева.

«Такие люди руководят Европейским союзом. Результат очевиден. Дальше будет хуже», — прокомментировала Захарова ошибку главы дипломатии ЕС.

Это не первая подобная оговорка Борреля. В апреле 2021 года на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе он перепутал Россию и Турцию. В начале мероприятия, посвященного проблемным вопросам во взаимодействии с Москвой, Боррель заявил: «[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что (...) наши отношения с Россией продолжают ухудшаться». После оговорки он продолжил выступление, не исправив ошибку.