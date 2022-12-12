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15:12, 12 декабря 2022Россия

В Кремле прокомментировали идею о голосовании с 16 лет

Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции по предложенной идее о голосовании с 16 лет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кремль не имеет какой-либо позиции по идее разрешить гражданам в России голосовать с 16 лет, предложенной депутатами ЛДПР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его комментарий приводит РБК.

Говоря об отсутствии обсуждений по данному вопросу в Кремле, Песков заметил, что «это новая новелла».

Накануне депутат Госдумы Василий Власов поддержал идею о предоставлении россиянам права голосовать с 16 лет. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что современная молодежь взрослеет раньше.

12 декабря фракция ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект о возможности голосования граждан с 16 лет. Авторы инициативы допустили, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь и повысить явку на выборах.

До этого партия «Справедливая Россия — За правду» объявила о желании внести в Госдуму аналогичный законопроект с предложением выплачивать в декабре дополнительную страховую пенсию по старости.

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Анна Щербакова
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