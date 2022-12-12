Российские топ-менеджеры назвали сроки восстановления экономики

Российские топ-менеджеры приготовились к восстановлению экономики только к 2027 году

Руководители российских компаний оценивают перспективы национальной экономики менее оптимистично, чем в правительстве. Об этом свидетельствует опрос ассоциации менеджеров «Будущее управленческих позиций», на который ссылается «Коммерсантъ».

Почти половина респондентов (48 процентов) в качестве срока восстановления экономики до уровня 2021 года назвали 2027 год, то есть отвели на процесс не менее пяти лет. При этом каждый седьмой уверен, что рассчитывать надо на 2035 год. Только треть опрошенных согласны с официальными прогнозами по поводу 2024 года.

На сроки повлияет сокращение темпов инновационного развития, обратная индустриализация (возвращение к более примитивным технологиям), а также увеличение разрыва в научной повестке между Россией и остальным миром.

На эти факторы указали 69 процентов опрошенных. Почти столько же отмечают значимость внешнеполитических факторов (68 процентов) и сокращение трудоспособного населения (67 процентов). В пятерку важнейших рисков также вошли сокращение импорта (63 процента) и падение инвестиций в долгосрочные проекты (61 процент).

Исправить ситуацию, полагают топ-менеджеры, может ускорение цифровизации и переход на новые системы (80 процентов), развитие технологий и их масштабное применение в управленческой и аналитической практике (76 процентов), усиление взаимодействия России с развивающимися странами (74 процента).

В исследовании приняли участие более 200 топ-менеджеров работающих в России компаний. В качестве компетенций, которые понадобятся управленцам в новых условиях, они назвали умение быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям (81 процент), российскую смекалку (69 процентов) и навыки антикризисного управления (68 процентов).

Ранее департамент исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка России назвал введенный западными странами потолок цен на нефть новым экономическим шоком для российской экономики. В Минэнерго заверили, что оценка аналитиков ЦБ неверна, а ограничение ничему не угрожает.

