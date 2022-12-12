Премьер Украины отверг потребность ВСУ в наступательных вооружениях

Премьер Украины Шмыгаль: ВСУ нужны оборонительные вооружения, а не наступательные

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не требуются наступательные вооружения. Подобную необходимость отверг премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью телеканалу France 24.

«Нам не нужны наступательные вооружения, мы только хотим защитить нашу территорию», — указал он. По словам политика, украинским военным требуются системы противовоздушной обороны (ПВО), а также современные танки для стабилизации ситуации на линии фронта.

Ранее представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал неспособность украинских систем ПВО сбивать баллистические ракеты. По его мнению, наиболее эффективный способ уничтожения таких ракет — на старте.

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что страна до конца года получит от партнеров новые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Он указал, что Киев уже достиг определенных договоренностей по передаче вооружений.