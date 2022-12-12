ВСУ заявили о неспособности их ПВО сбивать баллистические ракеты

«Вести.ua»: в ВСУ заявили, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

В воздушных силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали неспособность их систем противовоздушной обороны (ПВО) сбивать баллистические ракеты. Об этом заявил представитель командования Юрий Игнат, его цитируют «Вести.ua».

«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении», — сказал он. По его мнению, наиболее эффективный способ уничтожения этих ракет — на старте.

Игнат также понадеялся, что партнеры продолжат помогать Украине.

Ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что у Соединенных Штатов нет возможностей обеспечить Украину средствами ПВО. По словам военного, систем, переданных украинской стороне, недостаточно для перехвата российских ракет.

В октябре военный обозреватель Антон Лавров указал, что главной проблемой системы ПВО Украины является ее зависимость от запасов боеприпасов советского производства. По словам эксперта, ускоренное получение западных систем ПВО является «единственной надеждой» Киева.