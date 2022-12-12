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16:26, 12 декабря 2022Мир

Шольц отреагировал на расследования о коррупции в Европарламенте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встревожился из-за расследования о коррупции в Европарламенте

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ожидаемо встревожился из-за расследования о коррупции в Европарламенте. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер, конечно, принял к сведению эти сообщения, то, что это вообще возможно, с ожидаемой тревогой. Теперь необходимо дождаться дальнейшего развития. Преждевременных оценок ситуации быть не должно, эти сообщения должны быть подтверждены, обвинения очень серьезны. В любом случае они будут обсуждаться на уровне парламента ЕС, а не на уровне отдельных государств», — указал Штеффен.

Ранее замглавы Европарламента от Греции Еву Кайли задержали по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Бельгийская полиция провела обыск в доме у Кайли. По информации источника, она является партнером одного из ранее задержанных.

Прокуратура Бельгии сообщила о проведении полицией крупной спецоперации, в ходе которой были задержаны четыре человека, включая бывшего евродепутата Пьера-Антонио Панцери и президента Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини.

Представитель главы Европарламента Роберта Метсола отстранила Кайли от должности.

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Виктория Кондратьева
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