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23:50, 12 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский назвал три шага для наступления мира на Украине

Президент Зеленский в обращении к G7 назвал три шага для наступления мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал «три шага», которые, по его мнению, приблизят наступление мира на территории Украины. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, первый шаг, который «ускорит достижение мира», — это предоставление Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Второй шаг — оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в частности, обеспечение «надежной защиты украинской энергетики» от ударов.

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Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».

Свою «формулу мира» Владимир Зеленский озвучил в ходе онлайн-выступления на саммите G20 в ноябре. Она включает 10 шагов, которые, по мнению украинских властей, позволят достичь мира в стране. Среди них — прекращение боевых действий, обеспечение ядерной, энергетической и продовольственной безопасности Украины. Также Зеленский отверг заключение новых Минских соглашений с Россией.

Позже в Совфеде РФ заявили, что украинская «формула мира» содержит неприемлемые требования к России. Это, по словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, говорит о том, что украинский лидер не уполномочен принимать серьезных решений по сложившейся ситуации и не заинтересован в этом.

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Марина Совина
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