Сестра Роналду заступилась за брата фразой «убили человека» после вылета Португалии с ЧМ

Элма Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, заступилась за брата после вылета команды с чемпионата мира в Катаре. Пост об этом появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию», — заявила она. Также Авейру призвала главного тренера сборной Фернанду Сантуша уйти в отставку.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.

Тогда Роналду покинул поле со слезами на глазах. Позднее он рассказал, что это поражение поставило крест на его заветной мечте стать чемпионом мира в составе сборной. «К сожалению, вчера я лишился мечты», — посетовал он.