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15:30, 12 декабря 2022Спорт

Игрок клуба НБА рассказал об условиях содержания Грайнер в России

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэвис назвал ужасными условия содержания Грайнер в России
Энтони Дэвис

Энтони Дэвис. Фото: David Richard / USA Today Sports / Reuters

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался об освобождении соотечественницы Бриттни Грайнер. Об этом в Twitter сообщил журналист Дэйв Макменамин.

Он назвал произошедшее невероятным, а также отметил, что в России у 32-летней баскетболистки были ужасные условия содержания. «Когда я увидел ее, то не узнал, потому что она обрезала свои дреды. Не знаю, добровольно ли она это сделала», — добавил Дэвис.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Американка была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Алексей Гусев
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