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11:11, 12 декабря 2022Силовые структуры

Российского программиста оставили под стражей после возмещения ущерба

В Москве суд продлил арест основателя ChronoPay после возмещения ущерба в 329 тысяч рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в крупном интернет-мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мера пресечения продлена до февраля. В суде адвокат фигуранта дела Евгения Бозкурт отметила, что Врублевский полностью погасил ущерб по делу, перечислив 19 потерпевшим в общей сложности 329 тысяч рублей. Она просила освободить программиста из-под стражи, однако суд не пошел ей навстречу.

По версии следствия, владелец ChronoPay создал преступную группу с целью хищения денег у держателей кредитных карт. Для этого использовалась схема с использованием онлайн-сервисов King-donate и Inferno Pay, на которые заманивались потерпевшие якобы для участия в лотереях и розыгрышах. Граждане получали крупные призы, однако они должны были заплатить комиссию за конвертацию приза, которую присваивали интернет-мошенники. Первоначально следствие считало Врублевского причастным к аферам на полмиллиарда рублей, однако позже сумма ущерба значительно снизилась.

Также следователям не удалось связать его с обналичиванием около четырех миллиардов рублей через площадку, именуемую «Дьявол процессинга», для даркнета Hydra, отмечает издание.

Врублевский свою вину не признает. Он был задержан 10 марта. Сотрудниками МВД проведено более 30 обысков как в жилых помещениях, так и в офисах в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях. Правоохранители изъяли свыше 100 серверов и другой техники, более 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

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Любовь Ширижик
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