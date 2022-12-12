Обвиняемые в убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии предстанут перед судом

Обвиняемые в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии Эльджаркиева предстанут перед судом

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении 11 участников террористической группировки, обвиняемых в убийстве начальника центра «Э» по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. Об этом в понедельник, 12 декабря, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Материалы направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Организатором и руководителем террористического сообщества следователи считают Хасана Полонкоева. Среди фигурантов дела оказался и сын председателя республиканской контрольно-счетной палаты Мустафы Белхароева.

По данным следствия, террористическая группировка была создана с целью дестабилизировать деятельность государственной власти и принудить силовиков к отказу от выявления и раскрытия преступлений.

В 2019 году в результате второго покушения был убит глава центра «Э» Эльджаркиев и его брат — киллер выстрелил в них в Москве не менее семи раз и скрылся на автомобиле. Следователи признали убийство терактом.