Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Аргентина
Сегодня
22:00 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:25, 13 декабря 2022Спорт

Футболист сборной России рассказал о реакции фанатов на отказ играть за Армению

Игрок сборной России Коваленко рассказал об оскорблениях из-за отказа выступать за Армению

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России по футболу Александр Коваленко рассказал о реакции болельщиков на его отказ выступать за национальную команду Армении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам игрока, он получил множество оскорблений в соцсетях от фанатов. «Мне сейчас много всего пишут, называют предателем! Очень не нравится такое читать», — признался Коваленко.

Футболист добавил, что решение выбрать Россию было очень сложным. «Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период международной изоляции — не вариант», — рассказал хавбек.

5 декабря футболист заявил, что сделал окончательный выбор в пользу сборной России. 15 сентября Коваленко, имеющий армянские корни, впервые получил вызов в национальную российскую команду. Хавбек дебютировал в составе сборной 24 сентября в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Павла Дурова признали самым богатым человеком в ОАЭ
Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США
Жена Петросяна опубликовала фотографию в купальнике
В США связали обмен Грайнер с попыткой КНР и России покончить с господством США
Армения провела внеочередное заседание Совбеза
Росгвардейцы нашли в доме полковника СБУ в ЛНР документы и аппаратуру
Роскомнадзор попросили проверить возможность разблокировать Twitter
Российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен
Инстасамку обокрали после концерта в Караганде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.