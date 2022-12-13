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16:40, 13 декабря 2022Наука и техника

Названо количество бомбардировщиков ВВС США

19FortyFive: на вооружении ВВС США стоит 141 бомбардировщик

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Количество бомбардировщиков Военно-воздушных сил (ВВС) США сократилось со времен холодной войны. На вооружении американской бомбардировочной авиации стоит 141 самолет. Количество американских бомбардировщиков назвал обозреватель 19ForyFive Питер Сучиу.

Отмечается, что новые бомбардировщики в США не производят серийно с 2000 года. Американские ВВС эксплуатируют три типа бомбардировщиков — Boeing B-52 Stratofortress, Rockwell B-1 Lancer и Northrop Grumman B-2 Spirit.

С 1952 до 1962 год в Соединенных штатах было выпущено 744 самолета B-52, но в настоящее время на вооружении стоят 76 машин этого типа. Модернизированные версии B-52 планируют эксплуатировать до 2050-х годов. Также в арсенале США остаются бомбардировщики B-1 Lancer, которые создавали в качестве замены B-52. Из 100 выпущенных самолетов B-1B осталось только 45 бомбардировщиков.

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Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, который совершил первый полет в 1989 году, остается самым новым самолетом этого типа в американских ВВС. После потери одного B-2 в небоевом происшествии в США осталось 20 бомбардировщиков B-2 Spirit.

Ранее издание The Drive сообщало, что во время учений самолет B-2 Spirit совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. После приземления самолет загорелся.

В начале декабря компания Northrop Grumman представила малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Эта презентация стала первой публичной демонстрацией нового американского бомбардировщика за 34 года, которые прошли с момента дебюта B-2.

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Даниил Иринин
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