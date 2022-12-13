Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей

Модель Иванова пришла на годовщину свадьбы Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей

Российская модель и возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Валентина Иванова пришла на годовщину свадьбу Джигана в роскошных украшениях на шесть миллионов рублей. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица опубликовала в сторис видео, в котором продемонстрировала крупным планом два браслета люксового ювелирного бренда Cartier. На размещенных кадрах видно, что оба аксессуара изготовлены из желтого золота и украшены бриллиантами. При этом, согласно информации на сайте марки, цена первого изделия достигает 44,5 тысячи долларов (около 2,8 миллиона рублей), а второго — 48,4 тысячи долларов (около трех миллионов рублей).

Кроме того, Иванова показала на безымянном пальце массивное кольцо, оформленное в два ряда бриллиантами.

В мае телеведущая Ксения Собчак подняла на смех новую возлюбленную рэпера Тимати. Знаменитость опубликовала фотографию музыканта с Валентиной Ивановой с дня рождения Филиппа Киркорова. Собчак также поделилась несколькими снимками бывших возлюбленных певца (манекенщиц Екатерины Сафаровой и Анастасии Решетовой), заявив, что всем своим возлюбленным мужчина преподносит одинаковые подарки. Речь шла о браслете Love с бриллиантами ювелирного дома Cartier и кольце с крупным бриллиантом.