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17:09, 13 декабря 2022Спорт

Роналду продолжит карьеру в сборной Португалии

Correio da Manha: Роналду останется в сборной Португалии до чемпионата Европы-2024

Фото: Paul Childs / Reuters

Нападающий Криштиану Роналду продолжит карьеру в сборной Португалии. Об этом стало известно Correio da Manha.

По информации источника, 37-летний футболист осознает, что находится не в лучший форме из-за недостатка игрового времени, однако не намерен покидать команду. Он планирует остаться в национальной сборной до чемпионата Европы-2024.

Ранее Роналду заявил, что выиграть чемпионат мира было для него самой большой мечтой. Роналду отметил, что всегда боролся за победу, выкладывался по полной и никогда не отказывался от этого желания.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира-2022, проиграв Марокко со счетом 0:1. В двух последних матчах на мундиале Роналду оставался в запасе.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы-2016, а в 2019 году команды стала лучшей в Лиге наций.

Дарья Коршунова
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