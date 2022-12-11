Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира

Криштиану Роналду заявил, что победа на чемпионате мира была его самой большой мечтой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в четвертьфинале.

«Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и за Португалию, но моей самой большой мечтой было вывести нашу страну на самый высокий уровень в мире», — заявил футболист.

Роналду отметил, что всегда боролся за победу, выкладывался по полной и никогда не отказывался от этой мечты.

Четвертьфинальный матч стал 196-м в карьере Роналду за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.