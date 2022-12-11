Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
03:00 (Мск)
Филадельфия Флайерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:51, 11 декабря 2022Спорт

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира

Криштиану Роналду заявил, что победа на чемпионате мира была его самой большой мечтой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в четвертьфинале.

«Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и за Португалию, но моей самой большой мечтой было вывести нашу страну на самый высокий уровень в мире», — заявил футболист.

Роналду отметил, что всегда боролся за победу, выкладывался по полной и никогда не отказывался от этой мечты.

Четвертьфинальный матч стал 196-м в карьере Роналду за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе обеспокоились отказом Турции от санкций против России
Белый дом заявил об отсутствии интереса в эскалации конфликта на Украине
В США рассказали о ходе освобождения Уилана
Ксения Бородина призналась в ненависти к отцу
«Укрэнерго» получит более 400 миллионов евро на реконструкцию энергообъектов
Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу-2022 назвали сенсацией
Названы признаки тяжелого течения свиного гриппа
Французская партия раскритиковала правительство из-за закупок газа в США
Глава WADA заявил о разочаровании в санкциях CAS против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.