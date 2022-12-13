Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:37, 13 декабря 2022Наука и техника

Изучена причина предрасположенности женщин к побочным реакциям на лекарства

Причиной многих побочных реакций женщин на лекарства стало неучитывание половых различий

Фото: Shutterstock

Австралийские ученые изучили причину предрасположенности женщин к побочным реакциям на лекарства. Оказалось, что в этом виноваты неправильные назначения, не учитывающие половые различия при расчете дозировки. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Предыдущие исследования показали, что отпускаемые по рецепту препараты могут вызывать у женщин на 50-75 процентов больше побочных реакций, чем у мужчин. Считалось, что такие эффекты обусловлены половыми различиями в массе тела, а не действием вещества организме. Теперь специалисты выявили, что женщин нельзя считать «уменьшенными версиями мужчин» — это не подтверждается большинством доклинических признаков (например, уровнем глюкозы), поэтому уменьшить проявление многих побочных реакций нельзя, скорректировав дозу в соответствии с массой тела.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Для этого авторы использовали метод, обычно применяемый в эволюционной биологии, называемый аллометрией. Он подразумевает взаимосвязь между интересующим признаком и размером тела, а рассматривается по логарифмической шкале. Исследователи проанализировали 363 доклинических случаев у мужчин и женщин. Затем полученные данные применили в экспериментах на мышах, включая такие параметры, как жировая масса, глюкоза, холестерин и общий вес тела.

Результаты показали значительные половые различия по многим признакам, которые нельзя объяснить расхождениями в массе тела. Среди них были как физиологические особенности, такие как уровень железа и температура тела, так и морфологические свойства, например, масса и мышц и жира, а также вариабельность сердечного ритма. Ученые пришли к выводу, что мужчин и женщин нельзя обобщать при назначении лекарственных препаратов. Игнорирование популяционных различий по определенному признаку достигает до 32 процентов для женщин и 46 процентов для мужчин. Это означает, что медикам следует учитывать половые особенности при дозировании лекарств в каждом конкретном случае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе
Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы
Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Уволенная за полноту стюардесса обвинила авиакомпанию в расизме
Раскрыт первый ноутбук Apple с OLED-дисплеем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.