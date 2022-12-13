Изучена причина предрасположенности женщин к побочным реакциям на лекарства

Причиной многих побочных реакций женщин на лекарства стало неучитывание половых различий

Австралийские ученые изучили причину предрасположенности женщин к побочным реакциям на лекарства. Оказалось, что в этом виноваты неправильные назначения, не учитывающие половые различия при расчете дозировки. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Предыдущие исследования показали, что отпускаемые по рецепту препараты могут вызывать у женщин на 50-75 процентов больше побочных реакций, чем у мужчин. Считалось, что такие эффекты обусловлены половыми различиями в массе тела, а не действием вещества организме. Теперь специалисты выявили, что женщин нельзя считать «уменьшенными версиями мужчин» — это не подтверждается большинством доклинических признаков (например, уровнем глюкозы), поэтому уменьшить проявление многих побочных реакций нельзя, скорректировав дозу в соответствии с массой тела.

Для этого авторы использовали метод, обычно применяемый в эволюционной биологии, называемый аллометрией. Он подразумевает взаимосвязь между интересующим признаком и размером тела, а рассматривается по логарифмической шкале. Исследователи проанализировали 363 доклинических случаев у мужчин и женщин. Затем полученные данные применили в экспериментах на мышах, включая такие параметры, как жировая масса, глюкоза, холестерин и общий вес тела.

Результаты показали значительные половые различия по многим признакам, которые нельзя объяснить расхождениями в массе тела. Среди них были как физиологические особенности, такие как уровень железа и температура тела, так и морфологические свойства, например, масса и мышц и жира, а также вариабельность сердечного ритма. Ученые пришли к выводу, что мужчин и женщин нельзя обобщать при назначении лекарственных препаратов. Игнорирование популяционных различий по определенному признаку достигает до 32 процентов для женщин и 46 процентов для мужчин. Это означает, что медикам следует учитывать половые особенности при дозировании лекарств в каждом конкретном случае.