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10:44, 13 декабря 2022Россия

В Совфеде прокомментировали идею ЛДПР о голосовании в России с 16 лет

Сенатор Клишас счел непроходной идею депутатов ЛДПР о голосовании в России с 16 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Предложенная депутатами фракции ЛДПР идея о возможности установления голосования в России с 16 лет выглядит непроходной. Таким мнением на этот счет поделился председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его мнению, инициатива не до конца продумана.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле позиции по предложенной идее о голосовании с 16 лет.

Депутат Госдумы Василий Власов поддержал идею о предоставлении россиянам права голосовать с 16 лет. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что современная молодежь взрослеет раньше. Он также напомнил, что к 16 годам граждане уже обладают многими из прав — к примеру, возможностью управлять транспортным средством, вступать в брак, работать неполный рабочий день.

12 декабря фракция ЛДПР внесла в Государственную Думу законопроект о возможности голосования граждан с 16 лет. Авторы инициативы допустили, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь и повысить явку на выборах.

С аналогичным законопроектом выступала и партия «Справедливая Россия — За правду».

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Анна Щербакова
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