Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel из-за фейков о спецоперации на Украине

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту популярного журнала о моде L'Officiel. О блокировке регулятор сообщил РИА Новости.

Как пояснил Роскомнадзор, причиной такой меры стало распространение на портале фейков о спецоперации России на Украине. Регулятор указал, что издание публиковало недостоверную информацию о способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения.

Ранее Роскомнадзор раскрыл, что в третьем квартале 2022 года заблокировал 89 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией. Ограничению доступа подверглись в том числе 20 тысяч фейков о спецоперации.

В ноябре в России был ограничен доступ к сайтам «Новой газеты» и проекта ее редакции «Свободное пространство». Позднее Роскомнадзор сообщил, что осуществил такую меру, так как порталы были признаны зеркалами заблокированного ранее на постоянной основе сайта «Новой рассказ-газеты».