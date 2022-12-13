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16:16, 13 декабря 2022Спорт

Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке

Лыжник Александр Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов надел на ноги мешок на церемонии награждения по итогам гонки преследования на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край). Об этом сообщает РИА Новости.

Соревнования прошли 13 декабря, спортсмен пришел к финишу первым. В мешках на награждение также вышли Илья Семиков и Денис Спицов, которые заняли второе и третье места соответственно.

11 декабря российский лыжник Сергей Устюгов после победы в спринте на турнире в Чусовом назвал других представителей сборной страны мешками. В пасьюте Устюгов финишировал шестым.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Алексей Гусев
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