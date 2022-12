Сообщение о запрещающем знаке для граждан России в аэропорту Британии опровергли

Сообщение о запрещающем знаке для российских граждан в аэропорту Бристоля опровергли

Сообщение о запрещающем знаке для росийских путешественников в аэропорту Британии опровергли.

В Telegram-канале журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), насчитывающем свыше 1,1 миллиона подписчиков, 11 декабря утверждалось, что в аэропорту английского города Бристоль якобы появился официальных знак, запрещающий гражданам России вставать в очередь на паспортный контроль.

Пост был сопровожден фотографией, на которой запечатлена группа людей в зале авиагавани. На переднем плане виден информационный знак Please queue this way («Пожалуйста, вставайте в очередь здесь»), на него приклеен перечеркнутый стикер с картинкой свиньи в цветах российского флага.

На следующий день, 12 декабря, представители аэропорта в комментарии ТАСС опровергли утверждения о том, что появившееся в соцсетях фото сделано на их территории. «Это изображение не из аэропорта Бристоля. Как только мы узнали об этом изображении в соцсетях, мы в целях предосторожности проверили зону международных прибытий, но наклейки обнаружено не было», — заключили сотрудники авиагавани.

Сообщение о запрещающем знаке для граждан России в британском аэропорту, а также его опровержение не получили широкого распространения в СМИ и соцсетях.