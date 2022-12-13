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17:53, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Депортированный из России блогер Некоглай решил стать политиком

Выдворенный из России блогер Некоглай заявил, что хочет создать ОНК в Молдавии

Фото: Страница Некоглая во «ВКонтакте»

Популярный блогер и стример Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев), ранее выдворенный из России за нарушение миграционного законодательства, заявил, что хочет стать политиком в Молдавии. Об этом он рассказал в прямом эфире, запись которого доступна на платформе Twitch.

«Поделюсь своими планами: я хочу стать политическим деятелем в Молдове. Моя первостепенная и самая важная задача: я хочу создать ОНК (Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания — прим. «Ленты.ру») в Молдове», — рассказал Некоглай о своем решении.

Депортированный из России блогер объяснил, что задумался о создании наблюдательной комиссии, потому что после задержания в России ОНК и секретарь комиссии по Москве Алексей Мельников помогали ему. По словам Некоглая, правозащитники спасли ему жизнь. «В Молдове такого нет. Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова (...), создать организацию ОНК в Молдове и так же спасать жизни людей», — заявил Лебедев.

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Позднее Мельников сообщил РИА Новости, что московская ОНК поддержала идею блогера о создании в Молдавии правозащитного института. «Правозащитники России всегда готовы делиться опытом с любым государством, заинтересованном в развитии гражданского общества и соблюдения прав человека», — добавил секретарь столичной ОНК.

Ранее в декабре Некоглай заявил, что после задержания сотрудники полиции избивали и унижали его. По словам блогера, происходящее они записывали на видео и угрожали, что, если Лебедев расскажет о случившемся, ролики будут опубликованы в сети.

Блогера задержали в ноябре после того, как он опубликовал в сети пародию на российского военнослужащего, который руками отбрасывал прилетавшие к нему гранаты. Позже Пресненский суд Москвы постановил депортировать блогера, являющегося гражданином Молдавии. После задержания Лебедева Мельников и другие правозащитники посещали блогера в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарово. 24 ноября стало известно, что Некоглай был выдворен из России.

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Маргарита Щигарева
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