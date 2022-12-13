Тренер сборной Марокко ответил на критику в адрес игроков команды

Тренер сборной Марокко Валид Реграги заявил, что команду устроит только выход в финал ЧМ

Главный тренер сборной Марокко по футболу Валид Реграги ответил на критику в адрес игроков команды из-за низкого процента владения мячом в матчах. Его слова приводит RMC Sport.

«В этом нет ничего хорошего, если вы нанесли только два удара по воротам. Я попрошу президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино добавлять очки, если владение мячом больше 60 процентов», — сказал тренер. Он добавил, что в полуфинальной встрече со сборной Франции марокканцы сыграют в своем стиле.

Реграги также заявил, что команду устроит только выход в финал турнира. «Мы пришли изменить менталитет нашего континента. Возможно, это единственный шанс выиграть чемпионат мира», — отметил он.

Сборная Марокко встретится с полуфинале с командой Франции 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 году команда в финале обыграла Хорватию со счетом 4:2.

10 декабря Марокко обыграло Португалию со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Таким образом, марокканская сборная вошла в историю, став первой африканской командой, прошедшей в полуфинал мундиаля.