В Роспотребнадзоре напомнили о риске заражения оспой обезьян

Глава Роспотребнадзора Попова напомнила о риске заражения оспой обезьян за границей

Оспа обезьян не ушла, риски заразиться ей на отдыхе за границей до сих пор остаются. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио «Комсомольская правда», ее слова приводит ТАСС.

«Я хочу напомнить также о еще не ушедшей, затихшей, но не ушедшей оспе обезьян, и риски на отдыхе тоже есть. Поэтому главное правило — не навреди себе самому, когда отдыхаешь», — сказала главный санитарный врач страны.

Кроме того, она предупредила о холере, которая циркулирует в популяции нескольких стран. При этом в России прививка от этого заболевания не делается, уточнила Попова.

Ранее Анна Попова заявила, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Также она подчеркнула, что наряду с этим в стране зафиксирован подъем заболеваемости гриппом.

За минувшие сутки в России выявили 5977 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 677 505. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1018), Санкт-Петербурге (948) и Свердловской области (360).