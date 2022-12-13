Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:54, 13 декабря 2022Силовые структуры

В Москве после пожара на складе цветов пропал сейф с 11 миллионами рублей

Владелица сгоревшего склада цветов в Москве заявила о пропаже сейфа с 11 миллионами рублей

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владелица цветочного склада в Москве, где три недели назад произошел крупный пожар, обратилась в полицию с заявлением о пропаже сейфа с крупной суммой. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщают «Известия».

Сейф до пожара находился на втором этаже в кабинете экономиста, однако после происшествия исчез. В нем хранились 11 миллионов рублей, 70 тысяч долларов и 80 тысяч евро, а также документы. По факту заявления среди участников ликвидации пожара проводится проверка.

Склад цветов загорелся 20 ноября. Причиной, по предварительным данным, стали нарушения правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров. В результате погибли семь человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 17 пострадавшими на российской трассе
Из русской версии «Белого лотоса» убрали упоминание ЛГБТ и мужские ягодицы
Возлюбленная Тимати пришла на праздник Джигана в браслетах на 6 миллионов рублей
В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19
Киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Уволенная за полноту стюардесса обвинила авиакомпанию в расизме
Раскрыт первый ноутбук Apple с OLED-дисплеем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.