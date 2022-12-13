В Москве после пожара на складе цветов пропал сейф с 11 миллионами рублей

Владелица сгоревшего склада цветов в Москве заявила о пропаже сейфа с 11 миллионами рублей

Владелица цветочного склада в Москве, где три недели назад произошел крупный пожар, обратилась в полицию с заявлением о пропаже сейфа с крупной суммой. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщают «Известия».

Сейф до пожара находился на втором этаже в кабинете экономиста, однако после происшествия исчез. В нем хранились 11 миллионов рублей, 70 тысяч долларов и 80 тысяч евро, а также документы. По факту заявления среди участников ликвидации пожара проводится проверка.

Склад цветов загорелся 20 ноября. Причиной, по предварительным данным, стали нарушения правил безопасности и ненадлежащее хранение товаров. В результате погибли семь человек.

