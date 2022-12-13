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09:54, 13 декабря 2022Спорт

Стал известен следующий соперник Усика

Украинец Усик проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBA с англичанином Дюбуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Стал известен следующий соперник украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщается в Twitter Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

35-летний Усик проведет бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA с 25-летним англичанином Даниелем Дюбуа. Дата и место проведения поединка не называются.

13 ноября стало известно, что Международная боксерская федерация (IBF) назначила Усику обязательный поединок. Украинец должен провести схватку с Филипом Хрговичем из Хорватии.

Дюбуа — действующий регулярный чемпион мира по версии WBA. Всего на счету 25-летнего англичанина 20 поединков, в которых он одержал 19 побед (17 нокаутом).

Усик выиграл все 20 боев в карьере. Он удерживает чемпионские пояса IBF, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

Дарья Коршунова
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