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15:53, 13 декабря 2022Бывший СССР

На Украине назвали число въехавших в страну россиян

На Украине заявили, что за время действия визового режима в страну въехали семь россиян

Фото: Reuters

На Украине назвали число граждан России, въехавших в страну за время действия визового режима. По данным Госпогранслужбы, украинскую границу за четыре с половиной месяца пересекли только семь человек, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным МИД Украины, всего за время действия визового режима было выдано 10 виз россиянам.

«По имеющейся у меня информации, среди тех лиц, которые получили визу, на въезд украинскую границу пересекли семь человек. Это преимущественно женщины, а также двое мужчин. Притом что это или пожилые люди, или же те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи», — заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В ведомстве подчеркивают, что визы россиянам выдаются в исключительных случаях, которые связаны с гуманитарной составляющей.

Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией 17 июня. Кроме того, была создана петиция, требующая запретить въезд в страну для россиян сроком на 100 лет.

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Алиса Реброва
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