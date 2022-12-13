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12:02, 13 декабря 2022Наука и техника

Xiaomi обвинили в копировании Apple

ArsTechnica: создатели Xiaomi 13 вдохновлялись дизайном iPhone 14 Pro

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Журналисты издания ArsTechnica раскритиковали новый флагман Xiaomi из-за того, что устройство оказалось похожим на iPhone 14 Pro. Соответствующий материал опубликован на сайте медиа.

По словам автора издания Рона Амадео, новый флагман Xiaomi визуально очень напоминает актуальный смартфон Apple. Амадео отметил, что дизайнеры китайской корпорации явно вдохновлялись внешним видом iPhone 14 Pro. Автор заявил, что Xiaomi 13 имеет плоские края, кнопки и цвета, похожие на таковые у флагмана Apple.

«Xiaomi 13 более интересен, чем Xiaomi 13 Pro, потому что — эй, смотрите, это iPhone!» — заключил журналист. По мнению обвинившего Xiaomi в копировании специалиста, китайский IT-гигант и ранее вдохновлялся дизайном iPhone, перенося его на свои устройства. «Хотя я по-прежнему шокирован, что ни один OEM-производитель еще не скопировал Dynamic Island», — отметил Амадео.

Журналист подчеркнул, что Xiaomi не опасается обвинений со стороны Apple потому, что ее смартфоны никогда не будут продаваться в США. При этом флагманская серия Xiaomi 13 появится в продаже в Европе.

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны в середине декабря. Аппараты получили топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, OLED-дисплеи, камеру от Leica, стереодинамики. Стоимость флагманов начинается с 3999 юаней или около 36 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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