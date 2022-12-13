Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 13 декабря 2022Россия

Путин дал старт движению по новым участкам трассы М-12

Путин дал старт движению по участкам трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 декабря, дал старт движению по новым участкам трассы М-12 МоскваКазаньЕкатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начинаем движение», — сказал российский лидер, реагируя на просьбу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина дать соответствующую команду.

Уточняется, что новые участки трасс и объекты автомобильной сети открыли в Свердловской, Владимирской, Воронежской и Московской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Ранее в госкомпании «Автодор» назвали стоимость проезда по участку российской мегатрассы.

Первый участок трассы М12 открыли 8 сентября — отрезок протяженностью 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединил ЦКАД и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка). Движение по всей магистрали запланировали запустить в конце 2023 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против российских военачальников
Большунов вышел на церемонию награждения на этапе Кубка России в мешке
Захарова раскритиковала Запад за замалчивание экологической катастрофы в США
Уволенная за полноту стюардесса обвинила авиакомпанию в расизме
Раскрыта причина смерти младшего сына певицы Тины Тернер
В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter
Раскрыт первый ноутбук Apple с OLED-дисплеем
Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать в Польшу
Главе правящей партии Польши сделали выговор из-за слов о пьющих польках
Брендан Фрейзер рассказал о неудобствах на съемках фильма «Кит» Аронофски
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.