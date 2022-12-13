Путин дал старт движению по новым участкам трассы М-12

Путин дал старт движению по участкам трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 декабря, дал старт движению по новым участкам трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начинаем движение», — сказал российский лидер, реагируя на просьбу вице-премьера РФ Марата Хуснуллина дать соответствующую команду.

Уточняется, что новые участки трасс и объекты автомобильной сети открыли в Свердловской, Владимирской, Воронежской и Московской областях, а также в Республике Северная Осетия.

Ранее в госкомпании «Автодор» назвали стоимость проезда по участку российской мегатрассы.

Первый участок трассы М12 открыли 8 сентября — отрезок протяженностью 23 километра в Подмосковье от Электростали до Орехово-Зуево, который соединил ЦКАД и Московское большое кольцо (А-108, или Большая бетонка). Движение по всей магистрали запланировали запустить в конце 2023 года.