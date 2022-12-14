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10:39, 14 декабря 2022Интернет и СМИ

Министра иностранных дел Германии раскритиковали за заявление о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали слова Бербок о том, что Путин хочет сломить украинцев

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о помощи Берлина Киеву и о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет сломить украинцев, вызвало критику в Twitter. Соответствующие комментарии появились под постом официального аккаунта МИД ФРГ.

Согласно публикации, Бербок, выступая на конференции в Париже, сообщила, что Германия предоставит Украине еще 50 миллионов евро в рамках помощи перед зимой. «Путин хочет своей тактикой замораживания сломать украинский народ. Мы не позволим этому случиться», — заявила глава МИД ФРГ.

«Бербок предпочитает, чтобы немцы замерзли насмерть. Что за злая женщина», — высказался юзер с ником Notabaris. «Конфликт мог бы уже давно закончиться, если бы Германия (и Евросоюз) выступили за мир и мужественно противостояли США. К сожалению, они делают обратное, поддерживая Украину финансово и оружием», — написал пользователь Naturtier.

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Олег Давыдов
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