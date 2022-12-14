Министра иностранных дел Германии раскритиковали за заявление о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали слова Бербок о том, что Путин хочет сломить украинцев

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о помощи Берлина Киеву и о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет сломить украинцев, вызвало критику в Twitter. Соответствующие комментарии появились под постом официального аккаунта МИД ФРГ.

Согласно публикации, Бербок, выступая на конференции в Париже, сообщила, что Германия предоставит Украине еще 50 миллионов евро в рамках помощи перед зимой. «Путин хочет своей тактикой замораживания сломать украинский народ. Мы не позволим этому случиться», — заявила глава МИД ФРГ.

«Бербок предпочитает, чтобы немцы замерзли насмерть. Что за злая женщина», — высказался юзер с ником Notabaris. «Конфликт мог бы уже давно закончиться, если бы Германия (и Евросоюз) выступили за мир и мужественно противостояли США. К сожалению, они делают обратное, поддерживая Украину финансово и оружием», — написал пользователь Naturtier.

