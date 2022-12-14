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02:40, 14 декабря 2022Мир

В России сравнили договоренности по Косову с Минскими соглашениями

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко: соглашения по Косову могли быть ширмой для Приштины

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью «Известиям» сравнил договоренности по Косову с Минскими соглашениями по урегулированию в Донбассе. Он отметил, что они могли быть ширмой для военного усиления Приштины.

Дипломат предположил, вспоминая слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что и брюссельские соглашения по косовскому урегулирования появились в качестве отсрочки и прикрытия военной подготовки.

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«В последние годы создавалась нелегитимная косовская "армия", оснащались косовские силовики. И брюссельские договоренности в представлении Запада играли ту же роль, что и минские договоренности применительно к Украине, — роль ширмы», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Тем не менее, по его словам, президент Сербии Александр Вучич продолжает настаивать на реализации уже достигнутых соглашений. Запад же лукавит и пытается предложить пересмотреть их «с чистого листа», добавил дипломат.

Посол считает, что говорить об устойчивом урегулировании кризиса в Косово пока преждевременно. Это возможно только при возвращении этого вопроса в компетенцию международного права и Совета Безопасности ООН на основе резолюции 1244.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поможет отстаивать законные интересы Сербии вокруг ситуации с непризнанной республикой Косово и надеется на выработку комплексного мирного решения проблемы.

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Марина Совина
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