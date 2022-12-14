Бразильской конфедерации футбола предъявили иск из-за инцидента с котом на ЧМ

Бразильской конфедерации футбола предъявили иск за грубое обращение с котом на ЧМ-2022

Бразильской конфедерации футбола предъявили иск за грубое обращение с котом во время пресс-конференции на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает El Grafico.

По информации источника, в суд обратилась группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии. Они потребовали от конфедерации один миллион реалов (200 тысяч долларов), публичных извинений и организации программы по обучению сотрудников уходу за животными.

Инцидент произошел 7 декабря во время предматчевой пресс-конференции сборной Бразилии в Катаре. На стол команды запрыгнул кот, после чего пресс-атташе бразильцев Винисиус Родригес схватил его за шкирку и сбросил на пол.

Сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 0:0, а дополнительное — 1:1. Встреча завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти — 4:2.