Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
Барселона
Евролига|Регулярный чемпионат. 13-й тур
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/2 финала
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:02, 14 декабря 2022Спорт

Бразильской конфедерации футбола предъявили иск из-за инцидента с котом на ЧМ

Бразильской конфедерации футбола предъявили иск за грубое обращение с котом на ЧМ-2022

Кадр: BeanymanSports / YouTube

Бразильской конфедерации футбола предъявили иск за грубое обращение с котом во время пресс-конференции на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает El Grafico.

По информации источника, в суд обратилась группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии. Они потребовали от конфедерации один миллион реалов (200 тысяч долларов), публичных извинений и организации программы по обучению сотрудников уходу за животными.

Инцидент произошел 7 декабря во время предматчевой пресс-конференции сборной Бразилии в Катаре. На стол команды запрыгнул кот, после чего пресс-атташе бразильцев Винисиус Родригес схватил его за шкирку и сбросил на пол.

Сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 0:0, а дополнительное — 1:1. Встреча завершилась победой хорватов в серии послематчевых пенальти — 4:2.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесут законопроект об ограничениях для уехавших россиян
Отсылка к СССР в рекламе Gucci удивила иностранцев
США уличили в незаконном финансировании президентских выборов во Франции
Курс доллара превысил 64 рубля
Британский словарь расширил понятия «мужчина» и «женщина»
В Англии запретят пластиковую посуду
Россиян призвали срочно обновить популярный браузер из-за серьезной уязвимости
Пожилого россиянина осудили на восемь лет за убийство ревнивой жены
Саакашвили прекратил голодовку продолжительностью в половину дня
Постпред России в Вене ответил на слова Борреля о трибунале по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.