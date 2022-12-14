Ловившая изменников «на живца» красотка открыла необычный бизнес

Девушка из США выводит изменников на чистую воду и зарабатывает на этом тысячи долларов

30-летняя Мадлен Смит из США ловит изменников «на живца» и зарабатывает на этом тысячи долларов. Историю о том, как красотка открыла необычный бизнес, рассказало издание Metro.

Смит утверждает, что ее вдохновило реалити-шоу «Изменники», которым она засматривалась в юности. Теперь ее цель — помочь женщинам, которые хотят вывести на чистую воду неверных бойфрендов или мужей. Обычно за свои услуги она берет всего 30 долларов (1,9 тысячи рублей). Стоимость может увеличиться, если общение с мужчиной в интернете затягивается.

Прежде чем взяться за дело, Смит расспрашивает клиентку о мужчине и выясняет, попадался ли он на изменах в прошлом. Также девушка интересуется, как далеко ей можно зайти в общении с потенциальным изменником.

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Как утверждает Смит, на то, чтобы раскусить и привлечь мужчину, ей требуется от пяти минут до двух дней. «Я смотрю, клюнул ли человек на приманку, а потом рассказываю обо всем клиентке. Для некоторых простой ответ на мое сообщение уже является доказательством измены», — рассказала о своей работе Смит.

Если заказчице этого недостаточно, она просит Смит продолжить общение.

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Смит следит за соблюдением законов разных штатов и сотрудничает с командой юристов. По ее словам, на ее счету более тысячи выполненных заказов. У нее есть и постоянные клиентки, которые проверяют на верность всех своих любовников.

По признанию Смит, самое приятное в ее работе — случаи, когда ее игнорируют. «Мне больше всего нравится, когда парни говорят: "Спасибо, что написали, но у меня есть жена, подруга, невеста" — и меня блокируют», — рассказала она.

Ранее посетители популярного форума назвали основные причины, толкающие их на измену. Мужчины решаются на такой шаг из-за измены любимой женщины или пристрастия к алкоголю.