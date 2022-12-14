Китай обвинил США в технологическом запугивании

Представитель МИД Китая Вэньбинь обвинил США в технологическом запугивании других стран

Власти США используют несправедливые методы в отношении предприятий других стран и занимаются технологическим запугиванием. В этом обвинил Вашингтон официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, его слова приводит РИА Новости.

«США неоднократно обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, прибегали к дискриминационным и несправедливым методам в отношении предприятий других стран, политизировали и вепонизировали технологические вопросы», — высказался дипломат.

Вэньбинь отметил, что действия американской администрации нанесли серьезный ущерб торгово-экономическим связям между компаниями КНР и США, а также навредили международным рынкам и создали угрозы стабильности производственных и логистических цепочек. «Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских предприятий и учреждений», — заверил он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американская администрация беспокоится из-за действий России и КНР в Африке. Он подчеркнул, что Китай поэтапно увеличивает свое присутствие в Африке, включая экономическое влияние, и не всегда стремится обеспечить прозрачность своих действий.