Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
Барселона
Евролига|Регулярный чемпионат. 13-й тур
Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Марокко
ЧМ-2022 - финальный раунд|1/2 финала
Оттава Сенаторз
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:10, 14 декабря 2022Спорт

Тренер сборной Хорватии объяснил поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2022

Тренер Далич заявил, что Хорватии не хватило настоящего форварда в полуфинале ЧМ-2022

Фото: Carl Recine / Reuters

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил поражение от национальной команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Index.

«Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти», — заявил тренер. Он посчитал, что команде не хватило настоящего форварда и конкретики в атакующих действиях.

В полуфинале сборная Хорватии проиграла команде Аргентины со счетом 0:3. На 32-й минуте при счете 0:0 итальянский судья Даниэле Орсато назначил пенальти за то, что хорватский вратарь Доминик Ливакович сбил Хулиана Альвареса. Хорваты остались недовольны решением рефери.

В матче за третье место хорваты встретятся с проигравшим в поединке между Францией и Марокко. Встреча за бронзу пройдет 17 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

На чемпионате мира в России Хорватия дошла до финала, где проиграла французам. Встреча завершилась со счетом 2:4.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
В США рассказали о подготовке киевлян к ядерному удару
В Госдуму внесли законопроект об обязательной дактилоскопии для добровольцев
Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше
Польша объявила о скором создании флота для перевозки газа
Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз
Опубликована карта боевых действий на Украине
В России начали испытания многоразовой ракетной ступени «Крыло-СВ»
Названы самые популярные у москвичей виды икры перед Новым годом
«Распутные» тату на одной части тела вновь вернулись в моду из 2000-х
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.