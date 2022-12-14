Тренер сборной Хорватии объяснил поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ-2022

Тренер Далич заявил, что Хорватии не хватило настоящего форварда в полуфинале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич объяснил поражение от национальной команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Index.

«Парни протестовали из-за того, что не получили угловой, и сразу пропустили атаку, которая привела к пенальти», — заявил тренер. Он посчитал, что команде не хватило настоящего форварда и конкретики в атакующих действиях.

В полуфинале сборная Хорватии проиграла команде Аргентины со счетом 0:3. На 32-й минуте при счете 0:0 итальянский судья Даниэле Орсато назначил пенальти за то, что хорватский вратарь Доминик Ливакович сбил Хулиана Альвареса. Хорваты остались недовольны решением рефери.

В матче за третье место хорваты встретятся с проигравшим в поединке между Францией и Марокко. Встреча за бронзу пройдет 17 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

На чемпионате мира в России Хорватия дошла до финала, где проиграла французам. Встреча завершилась со счетом 2:4.