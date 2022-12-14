В ДНР рассказали о травмах у освобожденных из украинского плена военных

Омбудсмен Морозова заявила, что освобожденные из плена бойцы ДНР получили травмы

У всех военнослужащих из Донецкой народной республики (ДНР), освобожденных из украинского плена, выявили проблемы со здоровьем. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова, пишет ТАСС.

«Речь идет как о травмах, полученных в результате жестоких избиений в плену, так и об осложнениях после пулевых и осколочных ранений, которые стали следствием неоказания надлежащей медицинской помощи», — рассказала омбудсмен.

Морозова подчеркнула, что состояние некоторых пострадавших оценивается как очень тяжелое, они был направлены на лечение в другие регионы России. Остальные освобожденные военные проходят реабилитацию на территории республики. После восстановления бойцы, пригодные к дальнейшей службе, отправятся в воинские части.

Ранее стало известно, что на возвращенных Украиной телах служащих Народной милиции Луганской народной республики были обнаружены следы пыток. По словам судмедэксперта Ксении Макаровой, военнопленным не оказывали первичную медицинскую помощь, потому что иначе они могли бы выжить.

В ноябре российские военные рассказали, что украинцы заставляли некоторых пленных работать с простреленными коленями. Кроме того, один из освобожденных бойцов сообщил о применении пыток с использованием электрического тока.