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20:34, 14 декабря 2022Спорт

Два россиянина вошли в топ-20 лучших бойцов мира

Ислам Махачев и Вадим Немков вошли в топ-20 лучших бойцов мира по версии MMA Fighting
Вадим Немков

Вадим Немков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Два россиянина вошли в топ-20 лучших бойцов смешанного стиля (ММА) вне зависимости от весовых категорий по версии MMA Fighting. Список представлен на сайте издания.

Второе место в рейтинге занял чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев, а на 20-й строчке расположился чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Возглавил рейтинг чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски. Тройку лучших бойцов мира замкнул британец Леон Эдвардс, выступающий в UFC в полусреднем весе.

2 декабря Махачев назвал пять лучших представителей UFC в истории. Он включил в топ-5 Волкановски, новозеландца Исраэля Адесанью и американцев Камару Усмана и Деметриуса Джонсона. Россиянин также причислил себя к числу сильнейших бойцов организации.

Махачев в профессиональной карьере одержал 23 победы (из них 11 подряд) и потерпел одно поражение. На счету Немкова 15 побед при двух поражениях.

Ксения Курашкина
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