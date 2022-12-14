Два россиянина вошли в топ-20 лучших бойцов мира

Ислам Махачев и Вадим Немков вошли в топ-20 лучших бойцов мира по версии MMA Fighting

Два россиянина вошли в топ-20 лучших бойцов смешанного стиля (ММА) вне зависимости от весовых категорий по версии MMA Fighting. Список представлен на сайте издания.

Второе место в рейтинге занял чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев, а на 20-й строчке расположился чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Возглавил рейтинг чемпион UFC в полулегком весе австралиец Александр Волкановски. Тройку лучших бойцов мира замкнул британец Леон Эдвардс, выступающий в UFC в полусреднем весе.

2 декабря Махачев назвал пять лучших представителей UFC в истории. Он включил в топ-5 Волкановски, новозеландца Исраэля Адесанью и американцев Камару Усмана и Деметриуса Джонсона. Россиянин также причислил себя к числу сильнейших бойцов организации.

Махачев в профессиональной карьере одержал 23 победы (из них 11 подряд) и потерпел одно поражение. На счету Немкова 15 побед при двух поражениях.