Махачев назвал лучших бойцов UFC

Россиянин Ислам Махачев причислил себя к пяти лучшим бойцам UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев назвал пять лучших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в истории. Его слова приводит YouTube-канал гимнаста Никиты Нагорного.

Махачев заявил, что австралиец Александр Волкановски по праву возглавляет рейтинг сильнейших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Второе место россиянин отдал новозеландцу Исраэлю Адесанье. «Камару Усман тоже был бы в топ-3. Дальше я всегда ставлю в топ Деметриуса Джонсона, несмотря на то, что он уже ушел из UFC», — добавил спортсмен, также причислив себя к пяти лучшим представителям организации.

15 ноября Махачев поднялся с третьего места на второе в рейтинге P4P. На третьей строчке расположился британец Леон Эдвардс. Четвертую и пятую позиции занимают Усман и камерунец Фрэнсис Нганну.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

В профессиональной карьере 31-летний Ислам Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд).