Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Гана
0:2
2-й тайм
live
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Южная Корея
2:1
Завершен
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Ак Барс
1:0
1-й период
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Камерун
Сегодня
22:00 (Мск)
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Сербия
Сегодня
22:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:43, 2 декабря 2022Спорт

Махачев назвал лучших бойцов UFC

Россиянин Ислам Махачев причислил себя к пяти лучшим бойцам UFC
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев назвал пять лучших представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в истории. Его слова приводит YouTube-канал гимнаста Никиты Нагорного.

Махачев заявил, что австралиец Александр Волкановски по праву возглавляет рейтинг сильнейших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (P4P). Второе место россиянин отдал новозеландцу Исраэлю Адесанье. «Камару Усман тоже был бы в топ-3. Дальше я всегда ставлю в топ Деметриуса Джонсона, несмотря на то, что он уже ушел из UFC», — добавил спортсмен, также причислив себя к пяти лучшим представителям организации.

15 ноября Махачев поднялся с третьего места на второе в рейтинге P4P. На третьей строчке расположился британец Леон Эдвардс. Четвертую и пятую позиции занимают Усман и камерунец Фрэнсис Нганну.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

В профессиональной карьере 31-летний Ислам Махачев потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд).

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей
Женщина с тату и пирсингом по всему телу показала необычную деталь внешности
Захарова прокомментировала штраф «Дождя» словами о предателях
Путин оценил российские военные комплексы
Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей
Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk
В США предложили пожить в бывшей школе
СБУ вновь нашла пророссийскую литературу в православных церквях Украины
Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.