Махачев поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC

Россиянин Ислам Махачев поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев улучшил позиции в рейтинге промоушена. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Махачев поднялся с третьего места на второе в списке лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. На данный момент он уступает лишь австралийцу Александру Волкановски. На третьей строчке расположился британец Леон Эдвардс.

13 ноября стало известно, что Махачев проведет поединок с Волкановски. Бой в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года. Таким образом, Волкановски сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации.

Всего Махачев в профессиональной карьере провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд). Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.