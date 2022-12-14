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23:05, 14 декабря 2022Спорт

Болельщик потерял сознание после удара мячом в голову от Мбаппе

Болельщик потерял сознание после удара мячом в голову от Мбаппе во время разминки на ЧМ
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Lee Smith / Reuters

Болельщик потерял сознание не стадионе в Катаре после удара мячом в голову от форварда сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Об этом в Twitter сообщает Eurosport.

Во время разминки перед полуфинальным матчем с Марокко Мбаппе случайно выбил мяч за пределы поля и попал во французского фаната. Футболист сразу же подбежал к трибунам и извинился перед мужчиной. Вскоре болельщик пришел в себя.

На момент написания заметки встреча продолжается. Сборная Франции ведет со счетом 1:0. Победитель этого матча сыграет в решающем противостоянии с командой Аргентины 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

13 декабря Аргентина разгромила Хорватию 3:0 и стала первым финалистом чемпионата мира. Ворота соперников поразили капитан аргентинцев Лионель Месси, реализовавший пенальти, и форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

Ксения Курашкина
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