Боец ММА Минеев объяснил задержку с отправкой в зону СВО

Боец ММА Владимир Минеев объяснил задержку с отправкой в зону СВО статусом добровольца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев рассказал, с чем связана задержка его отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Спортсмен высказался об этом на YouTube-канале «Ушатайка».

Россиянин уточнил, что находится в статусе добровольца, поэтому его зачисление в ряды Вооруженных сил требует времени. «Я проходил медицинскую комиссию, психологическое обследование. Сейчас мы ждем некоторых документов, чтобы меня внесли в списки части. Только справка об отсутствии судимости делается до трех недель», — объяснил Минеев. Боец подчеркнул, что не может назвать точной даты отправки в зону СВО.

25 сентября стало известно, что Минеев получил повестку. Он заявил, что пойдет в военкомат, так как относится к первой категории учета. Спортсмен подчеркнул, что, скорее всего, будет служить в разведке.

В октябре 2021 года Минеев победил нокаутом Магомеда Исмаилова в поединке на турнире AMC Fight Nights. Он удержал пояс чемпиона организации в среднем весе. Всего спортсмен одержал 16 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей.